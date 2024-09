Acompañada de Fran Benito, de su hijo Emilio y de su tía Maite, Fani nos ha contado cómo se encuentra tras ponerse de parto esta noche: "Ingresamos anoche de madrugada. Rompí la bolsa a las doce y cuarto. No había dilatado y el cuello del útero lo tenía cerrado. A lo largo que pasaba la noche he tenido contracciones, pero ya está abierto y tocan la cabeza del bebé. Si en breve no he dilatado sola, tendrán que ponerme medicación para inducirlo".