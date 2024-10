Un 'escape room' plasma la soledad no deseada de personas mayores en Barcelona: "La gente se queda atrapada"

"La soledad no se ve, se siente". Este es el viaje introspectivo por las emociones y la soledad de una persona mayor que el público puede realizar en un 'escape room' en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), donde la experiencia inmersiva y vivencial creada por la Fundación La Caixa permite vivir en primera persona el miedo, la frustración, la oscuridad, pero también la esperanza de saber que es posible “escapar” del aislamiento no deseado. Así lo han contado en el vídeo M. Fente y M. Pérez.

Desde la Fundación La Caixa detectaron la sensación de estar atrapados en una realidad de la que no parecía existir salida, por lo que decidieron crear un 'escape room' que, lejos de ofrecer una experiencia lúdica , pretende sensibilizar sobre la soledad no deseada a través de una experiencia vivencial y, a la vez, actuar de metáfora sobre el sentimiento de encierro emocional en el que parecían vivir las personas mayores.

Esta situación le puso una coraza, sin ser consciente del daño que se estaba haciendo. "Tenía que fingir porque no quería que mis hijos me vieran mal". Para no molestar ni hacer sufrir. Aunque sepas que necesitas ayuda te da pena o miedo pedirla. Yo me metí en un búnker", admite.