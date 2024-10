La Fiscalía pide prisión permanente para el asesino de los ancianos en Barcelona de 2019: "Es un monstruo"

El fiscal Félix Martín, que ha calificado de "monstruo" al acusado , y la letrada de la acusación particular han solicitado en sus respectivos escritos dos penas de prisión permanente revisable por sendos delitos de asesinato con alevosía y ensañamiento para la facilitación y evitación del descubrimiento de la comisión de otro delito. "El que hizo eso es un monstruo, no es un acto impulsivo de matar, es un comportamiento criminal planificado, consistente en un abuso económico creciente sobre unas víctimas vulnerables, traducido y culminado con un asesinato a sangre fría en presencia de los dos juntos", ha dicho Martín.

"Las víctimas no tuvieron oportunidad de defensa eficaz por cuanto no esperaban el ataque y se encontraban en la tranquilidad de su hogar y confiadas por su relación previa con el acusado", subraya la Fiscalía.

Por su parte, la defensa del acusado ha mostrado su disconformidad con el relato de hechos de la Fiscalía y la acusación particular y sostiene que no ha quedado acreditado que el procesado sea autor de estos hechos por lo que pide su libre absolución y recuerda que "sin delito no cabe hablar de responsabilidad civil". El letrado ha insistido ante el jurado en que su defendido "no es una persona violenta" y en que es inocente de las dos muertes que le atribuyen, pues en este caso no existen pruebas de cargo.