Unos padres que lesionaron gravemente a su bebé en Torrent eluden prisión al pactar una rebaja de la pena de 26 a 2 años

En el mismo acto de juicio, los abogados de los acusados han reclamado que se les suspenda el ingreso en prisión a sus representados al no constarles antecedentes penales, a lo que el tribunal juzgador ha accedido --ni Fiscalía ni la acusación particular se han opuesto--. Esta decisión quedará supeditada a que la pareja no cometa ningún delito durante este periodo de tiempo.