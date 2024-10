Inés Rodríguez, la influencer que ha logrado desmitificar la parálisis cerebral: "Esto no es un drama"

Todo empezó cuando Inés era bebé. Sus padres notaron que no desarrollaba habilidades motoras como otros niños de su edad. Preocupados, acudieron al médico y recibieron un informe en el que figuraba el diagnóstico de parálisis cerebral infantil. Sin embargo, nadie les explicó que era aquello. Su madre, con el informe en la mano volvió a entrar en la consulta para saber que eran aquellas tres palabras que reflejaba ese papel. “Te lo he puesto porque parece que no os dais cuenta”, le dijo la profesional de salud.