Saltos kamikazes y escenas en un tanque de agua: Escac Stunt, la academia para especialistas en cine de acción en Barcelona

Lo que puede parecer un gimnasio, para ellos es el estudio 'In extremis Films Services', donde especialistas de todos los rincones del mundo acuden a Escac Stunt Academy para entrenar determinadas escenas y perfeccionar sus técnicas .

"Es una formación dentro de la Escuela Superior de Cine de Cataluña. Los especialistas no hacemos cosas peligrosas, sino que lo que hacemos es que sea menos peligroso. No había hasta ahora en nuestro país una academia así. Y en otros países tampoco existe. Por eso vienen de fuera para aprender y practicar ", explica Aaron Vivas, el director de un centro apto para los más valientes.

En otro sector no vas a tener la oportunidad de que te pongan fuego en el cuerpo

"Vengo porque me gustaría poder dedicarme a ello y para explorar miedos personales. En otro sector no vas a tener la oportunidad de que te pongan fuego en el cuerpo o saltar desde ciertas caídas. Genera muchos movimientos y me parece fascinante", reconoce Elena Antón, actriz, psicóloga y alumna de un curso que le está permitiendo conocer sus límites mentales y físicos.