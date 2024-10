Y a raíz de este nuevo estreno, protagonizado por Tilda Swinton y Julianne Moore, y que ya suena para los Oscar de 2025, aprovechamos para hacer un repaso a sus películas mejor valoradas en IMDB, el portal de cine por antonomasia. Avisamos: se vienen sorpresas, y puede que este top10 no cuadre del todo con vuestro ranking personal. ¿O sí? Os contamos cuáles son las diez películas mejor valoradas de Almodóvar y su nota media. ¿Se habrá conseguido colar entre ellas ‘La habitación de al lado’?

La que hasta ahora era la última película de Almodóvar, contó con Penélope Cruz y Milena Smit en los papeles protagonistas. Una historia sobre la maternidad, sobre el recuerdo y sobre la memoria. Su mezcla de temas no acabó de asentarse bien del todo, y aunque la denuncia sobre el trato a las víctimas del Franquismo siempre es interesante, no terminaba de funcionar con el resto de tono de la película. Pese a ello, Penélope fue nominada a los Oscar por su interpretación, y tiene momentos muy almodovarianos.

La película que viniera después de ‘Volver’ lo iba a tener muy difícil. Aún a día de hoy sigue siendo una de las historias más reconocibles del director manchego. Por lo que ‘Los abrazos rotos’, aunque tiene algunos de los planos más bonitos de su filmografía, no convenció ni a los fans del realizador ni a la crítica especializada. ‘Los abrazos rotos’ se centra más en su estética que en su historia, que va dando bandazos y tiene una de las peores pelucas de la historia del cine.

Una comedia de acción algo extraña si la comparamos con el resto de la filmografía de Almodóvar. Eso sí, cuenta con un Jose Sancho inmenso (se llevó el Oscar), y un Javier Bardem desatado. Aunque falló notablemente en el fichaje de Liberto Rabal, al que la historia le queda demasiado grande. Nominada al BAFTA y a los premios del Cine Europeo, no suele aparecer en el top10 de Almodóvar, y es una de las películas más olvidadas de su filmografía reciente.

Clásico entre los clásicos. No solo en su filmografía, sino en la historia del cine español. ¿Quién no ha visto esta obra cumbre de nuestro cine? ¿Quién no ha llorado con ella, o se ha emocionado con la interpretación de Cecilia Roth? Todo lo que era capaz de hacer de Almodovar confluyó en esta gran película que le dio el merecido Oscar a Mejor Película Internacional.