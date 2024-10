'La habitación de al lado' no es la única: las películas que abordaron la eutanasia cuando todavía era un tabú

Hoy vuelve a estar en boca de todos gracias a la última película de Pedro Almodóvar, La habitación de al lado, pero no es la única vez que se ha tratado el tema en el cine. Porque al final el séptimo arte siempre trata de reflejar los debates que tenemos en la sociedad. Y el debate sobre la eutanasia es muy profundo y repleto de espinas.

Casualmente, en el mismo año también tuvimos otra película que trataba el mismo tema. En este caso, nos llegó desde Hollywood. Estamos hablando de Million Dollar Baby , dirigida y protagonizada por Clint Eastwood junto a Hilary Swank y Morgan Freeman . En ella, conocíamos a una boxeadora y su entrenador, y como un fatal accidente le deja tetrapléjica, postrada en una cama de hospital, hasta el punto de pedir a su entrenador que le ayude a morir. Lo más relevante de ese final es precisamente la reticencia del personaje de Eastwood, que al principio no solo se niega, sino que le horroriza la idea, pero finalmente acaba aceptando. Porque volvemos sobre el mismo leit motiv: una persona debería tener el derecho a decidir cómo morir o, al menos, bajo sus circunstancias.

El tema siempre ha sido un tabú, sobre todo en nuestro país. Pero gracias a historias como la de Amenábar o la de Eastwood, han podido darse grandes avances y que la sociedad actual hable mucho más sobre el tema de lo que se hacía un par de décadas atrás. Aunque si hay una película que haya tratado el tema de la forma más cruda posible, esa es Johnny cogió su fusil, dirigida por Dalton Trumbo, que también escribió la novela original. En la dura historia, conocemos a Joe Bonham, un soldado de la I Guerra Mundial que es herido en combate, perdiendo todas sus extremidades, el habla y los sentidos de la vista, el oído, el olfato y el gusto . Tras unos duros años en los que rememora sus recuerdos más amargos, consigue comunicarse con los médicos, deseando que acaben con su miseria, pero estos no aceptan.

El desenlace es muy duro y va directo al corazón. Johnny cogió su fusil no es una película para todos los estómagos. Y aunque nació como un alegato antibelicista (y su estreno en cines coincidió en tiempo con los años finales de la Guerra de Vietnam), hoy en día también es reverenciada como una visión sobre la eutanasia. ¿Hasta que punto debemos permitir vivir a una persona que no quiere seguir viviendo? Un debate que lleva décadas implantado en la sociedad. Más recientemente podríamos encontrar la película de Barry Levinson No conoces a Jack con Al Pacio dando vida al patólogo Jack Kevorkian.