Para tratar de evitarlo, un grupo de personas ha iniciado una campaña de recogida de firmas en Change.org. "Su desalojo no solo representa una pérdida material, sino también la desaparición de un símbolo de la lucha y dedicación femenina en la historia", explican en la plataforma de peticiones.

"He podido ser testigo de la lucha interna que libra día a día, y produce una gran tristeza. Por un lado, la veo buscar la resignación con dignidad. Prepara su marcha como se espera de una monja clarisa: despojándose de cualquier recuerdo material, por sencillo que sea, de su vida en el monasterio ", añade Sarai.

En la plataforma de peticiones, la mujer también incluye una conversación que tuvo con sor Isaura. "Ayer me decía: Dejo mi hábito remendado de verano en el monasterio, me llevaré el puesto... Cuando llegue a la nueva comunidad, rogaré que me den permiso para que, cuando muera, traigan mis cenizas de vuelta al monasterio".