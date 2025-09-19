El ejemplar presentaba síntomas de necrosis nerviosa viral y fue hallado cerca de la costa de Barcelona

Se está llevando a cabo una red de alerta para vigilar la propagación de esta enfermedad en el litoral catalán

El Servicio de Diagnóstico Patológico de Peces de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) ha confirmado el primer caso del año de un mero con infección por betanodavirus, según informó la institución en un comunicado difundido este viernes.

El pez fue localizado el pasado 7 de septiembre en aguas cercanas a Barcelona con “claros síntomas” compatibles con esta enfermedad, conocida también como necrosis nerviosa viral (VNN).

El hallazgo y su análisis en laboratorio

El descubrimiento fue posible gracias a la notificación de un miembro de la Associació de Pesca Submarina (APS) de Barcelona, que entregó el ejemplar al Servicio de Diagnóstico de la UAB. Posteriormente, se enviaron muestras al laboratorio de referencia europeo para esta patología, donde se confirmó mediante técnicas moleculares (qPCR) una presencia “muy alta” del virus en el encéfalo del animal.

Avance del virus en el litoral catalán

La confirmación de este caso, junto con otros avisos de meros muertos o con síntomas, demuestra “inequívocamente” el progreso de la VNN y su presencia en aguas de Cataluña. En España, este virus ya había causado brotes en las Islas Baleares, lo que refuerza la preocupación de los expertos sobre su expansión.

Red de alerta para frenar la enfermedad

La UAB y el Institut de Ciències del Mar (ICM-CSIC) han puesto en marcha una red de vigilancia y recogida de muestras con el objetivo de identificar nuevos casos y seguir la evolución de la necrosis nerviosa viral en el litoral catalán, minimizando su impacto en la fauna marina y en los ecosistemas costeros.