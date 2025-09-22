Redacción Cataluña 22 SEP 2025 - 16:04h.

Veinte años más tarde, la magistrada ha decidido reabrir la causa contra una de las sospechosas por el asesinato de la bibliotecaria en 2001

Helena Jubany, un asesinato todavía por resolver: las incógnitas del crimen en Sabadell

BarcelonaLa magistrada del caso de Helena Jubany, asesinada en 2001, ha reabierto la causa contra Ana Echaguibel, después de que la Fiscalía pidiese que reabriesen la investigación contra una de las sospechosas del crimen de la bibliotecaria.

Echaguibel ya fue investigada hasta 2005 por su presunta relación con el crimen de Jubany, pero la causa se acabó archivando por falta de pruebas concluyentes que la incriminaran. Ahora, veinte años más tarde, la jueza ha decidido reabrir su caso.

Una decisión que llega a las semanas de la solicitud de la Fiscalía para que la jueza citase a declarar a Santiago L.P., otro de los principales sospechosos del crimen, que también fue exculpado en 2005 por falta de pruebas.

Restos de ADN en el jersey

El ministerio público pidió a la jueza de Sabadell (Barcelona) la declaración como investigado de Santiago a raíz de las conclusiones de los informes biológicos llevados a cabo por la Policía Nacional, que halló restos de ADN compatibles con este sospechoso en el jersey que llevaba la víctima cuando falleció.