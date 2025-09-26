Redacción Cataluña Europa Press 26 SEP 2025 - 19:39h.

El Arzobispado ha acompañado a la víctima y le ha brindado apoyo y, una vez concluido el proceso, el arzobispo ha vuelto a pedirle perdón

Los procesos judiciales por abusos sexuales a niños en España "dificultan significativamente la recuperación" de las víctimas

Compartir







TarragonaEl arzobispo de Tarragona, Joan Planellas, ha decidido apartar a un sacerdote como conclusión de un proceso penal canónico que lo ha declarado culpable de haber cometido abusos sexuales a un menor a principios de los años 90 en la localidad tarraconense de Reus. Por otra parte, un profesor de Málaga reconoce haber tenido relaciones sexuales con dos alumnas y haberse "enamorado" de ambas.

El Arzobispado de Tarragona lo ha secularizado y le ha impuesto una multa económica en reparación por los daños causados, ha informado este viernes, 26 de septiembre, a través de un comunicado. Según El Periódico de Tarragona, la sanción asciende a 15.000 euros, dinero que será ofrecido a la víctima.

PUEDE INTERESARTE Niñas que no han cumplido los 15 años: así son las víctimas de abusos sexuales infantiles en Euskadi

Proceso penal canónico

Esta decisión ha sido tomada a raíz del proceso penal canónico, ordenado por el Dicasterio para la Doctrina de la Fe, que se inició en febrero de 2024, después de que el arzobispo tuviera conocimiento de los hechos en septiembre de 2022 y realizó la preceptiva investigación previa, tras lo que trasladó el expediente al Dicasterio.

A pesar de la prescripción de los hechos ocurridos, el arzobispo consideró necesario solicitar al Vaticano la derogación de dicha prescripción, y el Dicasterio ordenó la celebración de un proceso penal extrajudicial, que se ha llevado a cabo en colaboración con el Tribunal de la Rota de la Nunciatura Apostólica en Madrid.

El Arzobispado ha señalado que, dado que los hechos han prescrito civilmente de acuerdo con el artículo 131 del Código Penal, ha esperado a la conclusión del proceso para informar a las autoridades civiles de las actuaciones realizadas y de su resultado.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

El Arzobispado ha indicado que durante todo el proceso ha acompañado a la víctima y le ha brindado apoyo y, una vez concluido, el arzobispo Planellas ha vuelto a pedirle perdón por los abusos que sufrió.

El Arzobispado de Tarragona ha reafirmado su condena ante todo abuso sexual, de poder y de conciencia, especialmente cuando se haya cometido en el ámbito de la Iglesia contra un menor, e invita a denunciar estos hechos ante las autoridades civiles y la Oficina de Prevención y Protección de Abusos del Arzobispado.