Iria Sebastià Barcelona, 31 AGO 2026 - 10:15h.

La concejal advierte de que este tipo de acoso condiciona la participación de las mujeres en la política y denuncia la normalización de la violencia digital

Lakshmi Roset, concejal de CUP en Moià, señala la cosificación en redes tras desviarse el debate sobre un matadero hacia ataques a su físico

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La regidora de la CUP-Capgirem en Moià, Lakshmi Roset, ha denunciado la avalancha de comentarios sexistas recibidos en las cuentas oficiales del partido en Instagram y X. La publicación, creada originalmente para exponer la postura del grupo municipal respecto a la ampliación del matadero de la localidad, acabó con comentarios despectivos hacia el aspecto físico de la representante.

La publicación denunciaba la situación del matadero, pues en la calle de al lado había sangre derramada que corría por la vía a causa del paso de un camión procedente del degolladero y criticaba el proyecto de ampliación de esta instalación.

Violencia digital

Tras la difusión, la bandeja de comentarios se llenó de valoraciones sobre su imagen, un hecho que la propia Roset ha calificado de inaceptable. La edil ha señalado que este tipo de dinámicas de acoso constante terminan por condicionar la presencia de muchas mujeres en la esfera política y digital. "Lo que más me hacía sufrir era que se normalizase esta barbaridad de comentarios", ha lamentado, incidiendo en la necesidad de "acabar con esta lacra para poder ser libres de verdad".

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En declaraciones al diari ARA, la concejal ha analizado el perfil de los usuarios y muchas de las cuentas vinculadas a estos mensajes machistas provienen de hombres de extrema derecha. Además, explica que aquellos sectores políticos que a menudo instrumentalizan acusaciones de machismo hacia colectivos migrantes, lo hacen mientras ejercen, simultáneamente, la cosificación y la agresión verbal contra las mujeres.

Políticas como Belarra, la eurodiputada Irene Montero y la portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento de la capital,Rita Maestre, son algunas de las mujeres representantes de partidos de izquierda que han denunciado el acoso machista y las amenazas que sufren por ejercer como representantes públicas. “El día que te vea por Madrid te meto un tiro en la cabeza, feminazi comunista de mierda"; “Muerte a ti y a todos los inmigrantes”; “O paras, o vamos a buscaros” son algunos de los mensajes que recibió Ione Belarra por Instagram. Rita Maestre denunció que durante un año recibía visitas en su casa de hombres buscando sexo después de que se filtrase en Telegram la dirección de su vivienda. La exministra Irene Montero, hizo público que una persona que decía pertenecer a un grupo neonazi iba a cometer un atentado yendo a su casa a matarla. Según el Ministerio de Igualdad, el 58,2% de las eurodiputadas ha sufrido violencia online y el 46,9%, amenazas de muerte o violación. Ante este problema, la Policía investiga todos los hechos denunciados y resaltan que la ideología de la víctima, parece ser un factor que nada importa a los acosadores.