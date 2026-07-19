Equipo Outdoor 19 JUL 2026 - 13:29h.

La creadora de contenido ha contado el episodio sufrido durante la celebración del Orgullo en Barcelona cuando un hombre se le acercó de manera lasciva

Carla Flila hace realidad uno de sus mayores sueños en el Orgullo de Madrid: “Solo decirlo me pone la piel de gallina”

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Este sábado el Pride Barcelona 2026 lograba congregar a 150.000 personas en una multitudinaria manifestación que tiñó de color la ciudad condal. Bajo el lema 'Todas las realidades, un solo orgullo' la marcha avanzó con un marcado tono festivo, pero sin perder su sentido reivindicativo.

Durante el trayecto, participantes y representantes políticos unieron sus voces para defender las libertades conquistadas, exigir el fin de las discriminaciones y posicionar a la ciudad como un baluarte de los derechos LGTBIQ+ frente al auge de los discursos de extrema derecha, culminando por todo lo alto con varios conciertos gratuitos como los de Beth, Kate Ryan y el grupo británico Clean Bandit.

Han sido muchos los rostros conocidos que no han querido perderse esta cita y que han acudido hasta la capital de Cataluña, entre ellas, la creadora de contenido Carla Flila. La que fuera pareja de Nagore Robles es una ferviente defensora de los derechos del colectivo y participa activamente en sus reivindicaciones además de denunciar públicamente los abusos que aún se siguen padeciendo.

Hace tan solo unas semanas, Carla denunciaba públicamente en redes sociales el aluvión de comentarios homófobos que recibía prácticamente a diario, y que se incrementaron justo después de la celebración del Orgullo en Madrid.

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Mostrándose completamente vulnerable, rota de dolor y entre lágrimas, Carla decidía dar la cara para exponer la gravedad de los ataques mostrando algunos de los mensajes: "Cuando pruebes una de 18,5 regresarás a la normalidad", "La homosexualidad es una vergüenza familiar", "Enferma", "Que desperdicio de generación" o "Esto son deshechos".

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Comentarios sexistas sobre su escote

Ahora, la creadora de contenido utiliza de nuevo sus redes sociales para denunciar un caso de acoso sexista sufrido durante el Pride de Barcelona y que le ha hecho rememorar lo sufrido hace tan solo unas semanas. Carla ha denunciado públicamente el acoso callejero y los comentarios sexistas que sufrió durante las celebraciones del Orgullo, relatando con indignación el incómodo momento en que un hombre desconocido se dirigió a ella de forma totalmente lasciva e inapropiada. El individuo hizo alusiones explícitas y despectivas sobre el físico y el tamaño de sus pechos:

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"Estoy un poco cansada y la verdad es que siempre me controlo bastante con lo que digo, pero es que llega un punto en el que no puedo más. Llevo mucho tiempo leyendo comentarios en redes sociales en los que les faltan al respeto a alguna mujer por llevar más o menos cantidad de ropa, por llevar escote... a mí hoy me ha pasado una cosa muy fuerte en el Orgullo y es que me ha venido un señor, por llamarlo de alguna manera, y me dice mirándome al escote y con cara de asqueroso 'qué rico, qué rico, qué rico' y yo '¿perdona? repite lo que has dicho, ¿te he pedido yo opinión?".

Con visible enfado y frustración, la joven explicó cómo este tipo de conductas machistas reducen a las mujeres a meros objetos de consumo visual, destruyendo el clima de respeto mutuo del Pride. Carla recalcó que ninguna vestimenta justifica que un desconocido se crea con el derecho de opinar, sexualizar o invadir el espacio personal de otra persona sin su consentimiento.