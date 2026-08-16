Elena González 16 AGO 2026 - 19:38h.

La actriz Assumpta Serna cuida de su madre de cien años y argumenta que la normativa actual no prevé atención 24 horas

"No es ni humano ni justo", ha afirmado la intérprete catalana, que ha emprendido una campaña para recoger testimonios

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La actriz Assumpta Serna, al cuidado de una madre de cien años, ha denunciado a través de un vídeo en sus redes sociales la lentitud e ineficacia del sistema de ayudas a la dependencia de la Generalitat de Cataluña, que ha argumentado que la normativa actual no prevé atención 24 horas.

"Un infierno incoherente y burocrático"

"No es ni humano ni justo", ha afirmado la intérprete catalana, que ha emprendido una campaña para recoger testimonios y "hacer más fuerza" para exigir "más presupuesto y cuidadores formados".

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"Lo que nos está pasando solo ilustra lo terrible que es la atención a las personas mayores en Cataluña en estos momentos y el infierno incoherente y burocrático que hay que atravesar para lograr cualquier cosa... si es que logras algo", ha señalado.

En un vídeo que ha tenido cientos de miles de visualizaciones, Serna dice haber presentado una queja formal ante el Consorcio de Servicios Sociales de Barcelona tras la resolución, en julio pasado, de su solicitud, que le ha concedido 64 horas al mes de ayuda a domicilio, "para una persona que la precisa 24 horas al día" y que ha tardado más de un año en resolverse.

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A ello se añaden, dice, "años de retraso", desde 2017, para revisar el grado de dependencia y, finalmente, el hecho de que en agosto el servicio esté cerrado y no atiendan al correo ni al teléfono. "Es como si dijeran, ¿podéis dejar de morir en agosto?, estamos de vacaciones", ironiza.

"Te obligan a contratar empresas recomendadas por la Generalitat"

Serna denuncia además la imposibilidad de contratar directamente a un cuidador y recibir una prestación. "Te obligan a contratar empresas recomendadas por la Generalitat que se quedan comisiones enormes" y con "unos cuidadores que no tienen la titulación requerida".

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La actriz ha lamentado que esto ocurra a la gente mayor de Cataluña "que lleva trabajando toda la vida y ahora, cuando más lo necesitan, el sistema los trata como una carga, siempre dando prioridad a otras franjas de edad".

El vídeo inicial lo compartió hace dos días y este sábado colgó uno nuevo agradeciendo la respuesta recibida y asegurando que "un político" le ha dicho que en septiembre la llamará.

"Buscar soluciones para un problema compartido por muchos catalanes y españoles"

También señala que "alguna autoridad con poder en las valoraciones de grado ha mostrado un interés superior en el caso de su madre", pero que ya no se trata solo de su madre. "El objetivo ha cambiado", afirma la actriz, que se propone "buscar soluciones para un problema compartido por muchos catalanes y españoles".

Por experiencia propia, Serna asegura que la atención domiciliaria 24 horas cuesta entre tres y cuatro mil euros al mes y que los servicios sociales dan "300 o 500 euros", cuando "lo justo serían unos 2.000".

Según el informe más reciente del Observatorio Estatal de la Dependencia, difundido en julio pasado y referido al primer semestre del año, en España hay 255.302 personas pendientes de algún trámite relacionado con la dependencia.

Según ese balance, 108.908 personas están pendientes de valoración y 146.394 esperaban una prestación o servicio ya reconocido. Además, el Observatorio cifra en 15.450 las personas fallecidas entre enero y junio de 2026 mientras esperaban una resolución.

Los límites de la normativa, según la Generalitat

El Departamento de Derechos Sociales e Inclusión de la Generalitat de Cataluña ha asegurado este domingo que, desde el primer día, ha estado a disposición de la actriz para atender su situación y asegura que ya se han puesto en contacto con ella para conocer de primera mano su caso y dar respuesta a sus requerimientos.

Argumenta que la normativa estatal que regula el Sistema para la Autonomía y la Atención a la Dependencia no prevé, con carácter general, una atención continuada las 24 horas del día.

El plan CURA, un plan de choque para reducir las listas de espera de la dependencia en Cataluña, está permitiendo acelerar "de manera significativa" las valoraciones y la elaboración de los PIA (Programa Individual de Atención).

En este sentido, asegura la Generalitat que hace valoraciones por vía telemática en los casos que lo permiten y ha puesto en marcha el "PIA exprés" para agilizar el acceso a las prestaciones económicas.

El nuevo modelo apuesta por una valoración integrada

El nuevo modelo, añade, apuesta por una valoración integrada, con una única visita y una única respuesta, para evitar duplicidades y agilizar trámites.

Desde el Departamento aseguran que son conscientes de que los tiempos de espera generan "preocupación y frustración en muchas familias", por lo que impulsan la transformación del sistema.

El Govern espera poder dar a conocer próximamente datos que acrediten que el sistema de la dependencia en Cataluña "ha iniciado un cambio de ciclo".