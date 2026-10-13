Alerta en Barcelona por las intoxicaciones de turistas con gominolas de cannabis y vapeadores de la risa

El Ayuntamiento lanza una campaña para frenar el consumo de productos elaborados con derivados semisintéticos del cannabis.

El cannabis que se fuma hoy es tres veces más tóxico que hace una década

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Alerta en el Ayuntamiento de Barcelona ante la proliferación de intoxicaciones con vapeadores, gominolas de la risa y otros productos elaborados, de un modo en muchos casos alegal, con derivados semisintéticos del cannabis. El Consistorio está desarrollando una campaña para que los turistas dejen de tomar unos productos a la venta a plena luz del día en docenas de llamativas tiendas de artículos relacionadas con la marihuana abiertas al público sobre todo en los barrios del Raval y del Gòtic y la Rambla.

El Ayuntamiento ha iniciado una campaña con mensajes preventivos en albergues y hostales juveniles. Se han distribuido trípticos y se proyectan vídeos explicativos para sensibilizar y alertar de los riesgos a esos potenciales consumidores.

Todo el material de la campaña se ha distribuido también en inglés. En los vídeos se informa que consumir "estas gominolas con cannabis puede ser una mala idea" porque "pueden parecer inofensivas, pero esconden riesgos para la salud". La campaña explica que “uno de sus principios activos puede ser el hexahydrocannabinol”.

Se trata de "un nuevo cannabinoide semisintético hecho a partir del CBD.Y del que aseguran, "no hay mucha información sobre el efecto a largo plazo" y añaden que “su producción se hace sin ningún tipo de control de calidad”. Entre los efectos alertan pueden producir vómitos, dolor de cabeza, ansiedad, confusión o paranoia. Por eso se desaconseja su consumo.

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Los consumidores son turistas de 30 años de habla inglesa

La mayoría de consumidores de estos productos son turistas de unos 30 años de habla inglesa. Los centros sanitarios están informando a la Agència de Salut Pública de Barcelona de un incremento de las intoxicaciones. Los vapeadores y las gominolas pueden ser muy peligrosos.

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Según el último estudio del Hospital Clínic de Barcelona, los casos de intoxicación por consumo de golosinas de cannabis se han duplicado en dos años. En más de la mitad de los casos, un 58% los afectados son turistas que habían comprado estos productos como recuerdos en las tiendas cannábicas de la ciudad.

Confusión, dolor de cabeza y vómitos

Este tipo de productos, en la mayoría de casos llevan una sustancia semisintética que se obtiene de la planta pero que se modifica en un laboratorio. Estos caramelos, que también se venden en forma de galletas o chocolatinas, incorporan sustancias que pueden hacer perder la conciencia, provocar confusión, dolor de cabeza y vómitos, e incluso, comportar un ingreso hospitalario.

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Tanto el HHC como el THC-P son moléculas “cannabinoides” es decir, similares a las encontradas en la planta de marihuana (Cannabis sativa), pero con la particularidad de que su síntesis se realiza a partir de un derivado “natural” del cannabis (el famoso CBD, o cannabidiol), al que se le realizan modificaciones en su estructura para conferirle una potencia psicotrópica superior a la del cannabis convencional.

Actuaciones en negocios

Son pues, moléculas “semisintéticas”, para diferenciarlas de los “cannabinoides” “sintéticos”, en cuya síntesis no se utiliza ningún derivado obtenido de la planta de marihuana. Estas nuevas moléculas aparecieron en el mercado europeo poco después de finalizada la pandemia de SARS-CoV-2, formando parte no sólo de comestibles, sino también de otros productos, como los utilizados para “vapear”.

El año pasado, el Ayuntamiento efectuó 25 actuaciones en una veintena de negocios, y fruto de estas intervenciones incoó 15 expedientes sancionadores con multas de entre 2.000 y 60.001 euros que suman más de 300.000 por la venta de alimentos con ingredientes no autorizados, según desvela La Vanguardia. Además, trasladó siete comunicaciones a otras administraciones. Una de ellas derivó en el inicio de un expediente de alerta alimentaria.