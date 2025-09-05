La Fiscalía Antidroga teme en un "futuro cercano" un "problema de salud pública" por el aumento de enfermedades mentales

El cannabis que se fuma hoy es tres veces más tóxico que hace una década

La Fiscalía Antidroga ha advertido de un inicio cada vez más temprano en el consumo de cannabis, destacando su “especial preocupación” al haber detectado casos en niños de 9 y 10 años.

Haciendo constar su inquietud tras los datos de la Memoria de la Fiscalía del 2024, presentada este viernes con motivo del inicio del año judicial, el organismo tema además en un “futuro cercano” un “problema de salud pública” por el aumento de enfermedades mentales.

En esta línea, pone el foco sobre una "cada vez más acusada tendencia social que trata de imponer una visión positiva" del cannabis.

El cannabis y la proliferación de sustancias modificadas genéticamente

Ante la situación, además, la Fiscalía destaca que el problema es aún mayor por la proliferación de sustancias modificadas genéticamente para alcanzar elevadas concentraciones de THC (componente psicoactivo del cannabis), que ya supera en ocasiones el 40%.

"Se pueden ya percibir los aumentos de casos de esquizofrenia y bipolaridad entre adolescentes y adultos", denuncia Antidroga, que, por el contrario, detecta ciertas actitudes "sorprendentemente comprensivas y tolerantes, incluso de cierta empatía" hacia el consumo de estas drogas mientras crece el rechazo al alcohol y al tabaco.

"A diferencia de la alerta derivada del enorme número de muertes, especialmente de jóvenes, provocadas por la heroína en los años 80 y 90, que pusieron el foco de la sociedad en esta lacra, en este momento, la callada y progresiva afectación a la salud que provocan sustancias de gran consumo como la cocaína y también el cannabis no parecen estar en las prioridades de las preocupaciones de la sociedad", alertan.

Las asociaciones cannábicas, también en el foco

En esta línea, el Ministerio Público tiene también en el foco a las asociaciones cannábicas, –que se han multiplicado en los últimos años–, para impedir que las utilicen para una distribución indiscriminada de cannabis "bajo el paraguas de una actividad solo en apariencia lícita". En este sentido, inciden en que se mantiene una actitud proactiva en la persecución de grandes plantaciones de marihuana que suelen, además, llevar asociados la comisión de delitos, como defraudaciones de agua y de fluido eléctrico.

El incremento del MDMA y la cocaína rosa

Por otra parte, como apunta se ha apreciado un peligroso incremento de las aprehensiones derivadas de MDMA y de la cocaína rosa o 2cb (denominada popularmente 'tusi'), vinculadas al ocio nocturno y, por tanto, "muy accesibles para jóvenes y adolescentes".

Su consumo lleva asociado "un muy nocivo impacto en la salud, maximizado por su mezcla, en ocasiones de manera simultánea, con el cannabis y el alcohol", alertan.

El aviso de la Fiscalía a Cataluña

Por otro lado, en lo que se refiere a su análisis territorial, la Fiscalía se centra en Cataluña y asegura que la "benevolencia" con que se observan las plantaciones de cannabis "no se corresponde con el peligro que arrastra esta actividad", y subraya que el gran volumen de cultivo y producción de marihuana en la comunidad es una "gran amenaza" para la seguridad del territorio.

Lo, es, apuntan, porque está dando lugar a la implantación del crimen organizado, con episodios de enfrentamientos con armas de fuego entre tramas delincuenciales relacionadas con el robo de plantas y cosechas de marihuana.

"Teniendo en cuenta que los vigilantes de las plantaciones y almacenes portan normalmente armas de fuego, se producen episodios de gran violencia con detenciones ilegales, lesiones y varios homicidios que reflejan con claridad una oscura realidad que viene creciendo desde hace años", concluye la Fiscalía