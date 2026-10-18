Redacción Cataluña Agencia EFE 18 OCT 2026 - 20:22h.

Una de las víctimas aún no ha sido encontrada tras su secuestro por cuatro encapuchados en Santa Coloma de Gramenet

La otra detención ilegal se produjo en Fontanals de Cerdanya y el afectado fue hallado en un coche con heridas leves

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BarcelonaUn hombre fue secuestrado este domingo 18 de octubre en Barcelona y horas después otro varón fue víctima de un suceso similar, pero en la provincia de Girona. Este último fue localizado posteriormente con heridas leves.

Fuentes de los Mossos han explicado a EFE que a primera hora de esta mañana, un testigo alertó de que unos individuos habían abordado a otro, encontrado luego en el interior de un coche en Fontanals de Cerdanya.

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La víctima ha sido trasladada al hospital, pero no se teme por su vida, según las mismas fuentes, que han puntualizado que la investigación del caso sigue abierta para dar con los autores de la detención ilegal.

Cuatro encapuchados se llevaron a otro hombre, al que buscan

Se trataba del segundo secuestro ocurrido hoy en Cataluña, tras el registrado sobre las cuatro de la madrugada en una calle del barrio del Singuerlín de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona).

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En este caso, el hecho fue denunciado por la familia de la víctima, que presenció lo sucedido, ya que ocurrió enfrente de su casa. Este hombre fue obligado también por cuatro encapuchados a entrar en un vehículo.

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Tras la huida del lugar, ese afectado todavía no ha sido localizado y la policía catalana investiga para tratar de encontrarlo. Las citadas fuentes han indicado que, si bien ambos casos tienen "la misma tipología", en principio no habría relación entre ellos.