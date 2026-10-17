Iván Sevilla 17 OCT 2026 - 14:23h.

Los arrestados, de entre 26 y 51 años, se suman a los 14 detenidos tras desarticular una organización de narcotráfico internacional

Hasta 240.000 euros exigieron los secuestradores para liberar a la víctima retenida, un varón de 46 años hallado sin vida en Botarell

Compartir







TarragonaOtros cuatro individuos más han sido detenidos por su presunta relación con el secuestro y asesinato de un hombre que fue hallado en descomposición en un bosque de Tarragona en 2024.

Según han informado los Mossos d'Esquadra y la Policía Nacional, esta ha sido la segunda fase de una investigación que se inició aquel año. La primera fase acabó con 14 arrestados vinculados al mexicano cártel de Sinaloa.

PUEDE INTERESARTE Cuatro detenidos por el secuestro de un hombre al que tirotearon cuando iba en moto en Barcelona

Por entonces, supuso la desarticulación de una red criminal dedicada al narcotráfico a nivel internacional. En noviembre del 2024, se desplegó un operativo policial en varios municipios de Barcelona.

Durante los registros, los agentes hallaron armas, drogas sintéticas y un laboratorio de extracción de metanfetamina. Además, recogieron numerosos indicios sobre la muerte de un varón de 46 años.

PUEDE INTERESARTE Detienen a siete personas por secuestrar durante días y agredir con armas blancas y punzones a un hombre en una casa de Molina de Segura, en Murcia

Exigieron 240.000 euros para su liberación

Todo empezó a finales de junio de aquel año, cuando las autoridades recibieron una denuncia presentada por familiares de la víctima, un individuo que había viajado desde Italia a España.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Presuntamente lo tenían secuestrado en algún punto de Cataluña y los responsables exigían el pago de 240.000 euros para su liberación. Incluso les mandaron una foto como prueba de que seguía con vida.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

No obstante, aunque la familia abonó en criptomonedas unos 32.000 dólares, siguiendo las instrucciones de los secuestradores, no volvió a saber más sobre el estado del retenido. Continuaron pidiendo más dinero.

El trabajo policial permitió identificar a los implicados en los hechos y reconstruir los movimientos del varón antes de que fuera secuestrado. Había volado a la Península para reunirse con miembros del grupo criminal desmantelado.

Asesinado en Barcelona y encontrado sin vida en Botarell

Según informaron en su momento tanto Policía Nacional como Mossos, la investigación determinó que la muerte violenta de la víctima se produjo en una vivienda ubicada en Sant Andreu de Llavaneres (Barcelona).

Esa casa la reformaron y pintaron posteriormente, mientras que el cadáver del hombre lo trasladaron en un vehículo hasta una zona boscosa del término municipal de Botarell (Tarragona).

El automóvil lo dejaron después en el depósito municipal y en su interior, los especialistas policiales hallaron pistas para relacionarlo con los hechos acontecidos. El cuerpo del fallecido fue encontrado el 5 de agosto del mismo 2024.

Nuevos registros y arrestos

Tras decretarse el secreto de las actuaciones, este 22 de septiembre los agentes llevaron a cabo un nuevo operativo para entrar e inspeccionar varios inmuebles en Barcelona capital, Sant Vicenç de Montalt y Sant Boi de Llobregat.

Como resultado de los registros, arrestaron a cuatro hombres de entre 26 y 51 años a los que vinculan con aquel secuestro y asesinato. Aparte, hay un quinto investigado que ya está encarcelado en Madrid por otros delitos.

A los arrestados se les atribuye igualmente pertenencia a organización criminal, tráfico de drogas y blanqueo de dinero. Ya pasaron a disposición judicial en Reus.