Los Mossos apuntan a que la agresión y el secuestro están relacionados con un ajuste de cuentas

Los Mossos investigan el presunto secuestro a tiros de un motorista al que metieron en el maletero de un coche en Gavà

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Los Mossos d'Esquadra han detenido a cuatro hombres en Tarragona, sospechosos de estar vinculados con el secuestro el pasado 7 de septiembre en Gavà (Barcelona) de un motorista, que fue localizado horas después, en Sabadell, con graves heridas por arma de fuego .

La División de Investigación Criminal (DIC) de los Mossos, desde primeras horas de este jueves, ha activado un dispositivo, que sigue en marcha que ha permitido la detención de cuatro hombres de 18, 21, 43 y 51 años.

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Los hechos, al parecer debidos a un ajuste de cuentas, sucedieron el pasado día 7 de septiembre por la tarde, cuando el motorista fue tiroteado e introducido a la fuerza en el maletero de un vehículo en una calle de Gavá. Horas después, la víctima fue localizada en Sabadell, con heridas graves de arma de fuego.

Los Mossos recibieron el aviso de varios testigos, que relataron a los agentes lo ocurrido. Estos comprobaron que en el lugar había restos de sangre y una moto abandonada, aunque ya no localizaron ni a la víctima ni a los atacantes por lo que abrieron una investigación.

Los Mossos d'Esquadra, este jueves, han detenido a cuatro hombres en Tarragona por su presunta relación con este secuestro, aunque no descartan que podrían haber más arrestos.