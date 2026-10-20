La Conselleria de Salut investiga tres casos de maltrato a bebés por parte de sus padres en Cataluña que no se detectaron a tiempo

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BarcelonaLa Generalitat de Cataluña investiga a través de la Conselleria de Salut tres casos de maltrato infantil a tres bebés. Según ha informado el medio de comunicación 'El Periódico', la Conselleria de Salut de Catalunya estudia estos tres casos de supuesto maltrato infantil de tres menores por parte de sus progenitores a lo largo de este año.

Al parecer, el sistema de Salud de Cataluña no habría detectado estos casos a tiempo y, tampoco, habría activado el protocolo pertinente en estos casos que llegaron a pasar por los hospitales de Parc Taulí, Joan XXIII, Mollet, Sant Joan de Déu y por otro centros de atención primaria. Hay que destacar que, en uno de estos casos, el menor que, supuestamente, habría sufrido los brutales malos tratos por parte de sus progenitores habría fallecido.

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El caso en el que el bebé murió

Fue el pasado viernes 26 de junio cuando este bebé murió, presuntamente, a manos de sus padres. El centro de atención primaria (CAP) de Sabadell no detectó signos de maltrato previo en el bebé que murió y donde fue atendido en dos ocasiones anteriormente.

La muerte se produjo por un violento zarandeo por parte de alguno de los progenitores, que le causaron lesiones neuronales y algunas fracturas irreversibles, resultando en el fallecimiento del menor.

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Las primeras lesiones las detectó el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) en el domicilio de los padres, que llamaron al 112 porque el bebé no respiraba, tras lo que ingresó en estado crítico al Hospital Parc Taulí de Sabadell, donde terminó muriendo.

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La Conselleria de Salud de la Generalitat ha abierto de oficio una investigación interna con el objetivo de recopilar todo la información sobre el caso, haciendo un seguimiento de toda la atención asistencial que recibió el bebé antes de su defunción. Actualmente, los padres se encuentran en prisión provisional, comunicada y sin fianza por presunto maltrato habitual con resultado de muerte.

Los otros casos que investigan

Además de esta muerte, la Conselleria investiga también otros dos casos de bebés supuestamente maltratados de los que la inspección sanitaria tiene sospechas que "no fueron detectados a tiempo por los médicos y enfermeras que los atendieron o en los que el protocolo antimaltrato no funcionó como debería", apuntan desde 'El Periódico'.

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El segundo caso es el de otro bebé maltratado que acudió al Hospital Joan XXIII de Tarragona. "Había visitado centros de atención primaria antes de que el Joan XXIII diera la voz de alarma. Este caso, que no salió en la prensa, ocurrió también a finales del pasado mes de junio y el padre del menor pasó a disposición judicial el mismo mes por presuntos malos tratos", explican desde el medio catalán.

Por último, la Consellería investiga también otro caso de una bebé maltratada en Barcelona. En esta ocasión, este episodio de presuntos malos tratos fue detectado en mayo de 2026 en el Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona.

"La niña había pasado antes por el Hospital de Mollet y por el Parc Taulí y fue detectada por Sant Joan de Déu en su segunda visita a este centro. Según fuentes de este diario, los facultativos que la atendieron la primera vez en Sant Joan de Déu le vieron una lesión extraña en la zona genital, pero el hospital le dio el alta. Los sanitarios no pensaron en maltrato infantil. La niña volvió una segunda vez con las costillas rotas y fue ahí cuando se encendieron las alarmas", indica 'El Periódico' justo antes de apuntar que a los padres de esta menor ya se les ha retirado la custodia de su hija.

Las brutales lesiones que sufrió otro menor de solo seis semanas

Estos tres casos de supuesto maltrato infantil en Cataluña se suman al registrado en el Hospital Vall d'Hebron en el que un bebé de solo seis semanas tuvo que ser ingresado por las brutales heridas que presentaba tras sufrir una presunta agresión. La investigación de Salud se inició a finales de marzo y se centró en el recorrido por centros hospitalarios del menor, que fue visitado en un centro de atención primaria (CAP) y tres hospitales de Barcelona antes de ser trasladado al Hospital Vall d'Hebron.

Los padres (ahora investigados como presuntos autores de lesiones graves y agresión sexual con penetración) le llevaron a un CAP y al Hospital del Mar, al Sant Joan de Déu y dos veces al Sant Pau, que fue donde le detectaron fracturas, golpes y otras heridas, activando el protocolo de abusos a la infancia y derivándolo al Vall d'Hebron.

Los médicos del Vall d'Hebron que atendieron al bebé aseguraron ante el juez que "nunca" en su carrera habían visto unas lesiones como las que tenía en la zona anal, explicaron fuentes judiciales.

Prisión para el padre y multa para los hospitales

Ahora, el padre se encuentra en prisión y la madre -enferma del mismo centro sanitario- se encuentra de baja tras salir de la cárcel. Precisamente, por este caso la Conselleria de Salud de la Generalitat multó con 6.000 euros a los hospitales barceloneses Vall d'Hebron, Sant Joan de Déu y Sant Pau respectivamente.

Por su parte, los hospitales Vall d'Hebron y Sant Joan de Déu de Barcelona han presentado alegaciones después de que la Conselleria de Salud de la Generalitat les haya impuesto sendas multas.