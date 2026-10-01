Las autoridades medioambientales del país han acusado a la pareja y denuncian la necesidad de reforzar la protección de especies vulnerables

Ha ocurrido en la reserva de Ras Al Jinz, donde el influencer posaba sosteniendo una cría de tortuga sentado sobre el caparazón del ejemplar adulto que intentaba escapar

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El influencer ucraniano Vadym Oleynik y su pareja serán investigados después de que uno de sus vídeos suscitara indignación y críticas en redes. El joven se mostraba sentado encima de una tortuga marina, sujetando una cría de esta en una playa de Omán, que ya ha anunciado que tomará acciones legales.

Ocurrió el pasado 28 de septiembre en la reserva de Ras Al Jinz, desde donde el entrenador físico de 32 años con 200.000 seguidores en Instagram, quien viajaba junto a su pareja Olena Kravchenko, posaba sosteniendo una cría de tortuga sentado sobre el caparazón del ejemplar adulto que intentaba escapar.

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Una de las mayores reservas de tortugas donde está prohibido tocar a los animales

La localidad es famosa a nivel mundial por albergar una de las reservas de anidación de tortugas verdes más importantes del océano Índico, la Ras Al Jinz Turtle Reserve. Sus normas establecen de forma explícita la prohibición de tocar o perturbar a los animales.

El vídeo llegó a la ONG ucraniana 'United For Animals', que denunció lo ocurrido a través de redes sociales: "tratar a las criaturas vivas como juguetes o mercancías desechables en el siglo XXI representa un profundo fracaso moral", alegaban.

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También lo hizo 'Biologicamente', un proyecto de conservación animal y divulgación científica italiano, que expresó que el animal "no es una maldita silla ni un banco de parque. Esa actitud es repugnante y desagradable. Esto es explotación, maltrato y abuso", informa 'The Sun'.

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Tras las críticas, el influencer publicó un vídeo de disculpas a través de su cuenta de Instagram: "no vi las reglas. Cometí un error y pido disculpas a todos", expresó. Después, hizo privada su cuenta en redes.

La Autoridad de Medio Ambiente del país asiático que el incidente supone una violación de las leyes establecidas para proteger la vida silvestre y confirmó en un comunicado que "tomó las medidas legales correspondientes contra la persona involucrada, de acuerdo con las normas vigentes", informa el medio 'Clarín'.

Las autoridades ya han acusado a la pareja por maltrato animal y denuncian la necesidad de reforzar la protección de especies vulnerables.