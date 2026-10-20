Asun Chamoso 20 OCT 2026 - 19:30h.

La Cátedra UB Fundacions Ferrer d’Estudis Palestins es la primera en España y Europa

La iniciativa promueve la investigación, la divulgación y la cooperación con universidades de Palestina

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BarcelonaLa Universidad de Barcelona y las Fundacions Ferrer han promovido una iniciativa académica pionera en España y Europa. Es la creación de la Cátedra UB Fundacions Ferrer d’Estudis Palestins para profundizar en el conocimiento de la realidad de Palestina desde diferentes disciplinas y contribuir al debate público e institucional a partir del rigor científico.

La cátedra nace con la voluntad de ofrecer una mirada amplia sobre Palestina que incorpore el estudio de su historia, sociedad, cultura, patrimonio y producción intelectual y artística. Bajo la dirección de Elisenda Calvet, profesora de Derecho Internacional Público y delegada del rector para el impulso de la Facultad 18, la cátedra contará con un equipo académico multidisciplinar integrado por especialistas de la UB y de otras universidades e instituciones catalanas. "Palestina no se puede entender desde una sola disciplina", destaca Calvet. Por ello, la cátedra incorpora profesorado de diversas áreas de conocimiento que "se complementan y aportan, cada una, una visión diferente sobre un mismo contexto, en un espacio de encuentro entre el mundo académico, las instituciones públicas y la sociedad civil".

Para el rector de la universidad, Joan Guàrdia, "la situación en la que se encuentra el pueblo palestino nos interpela no solo como institución y comunidad comprometidas, sino directamente también como institución académica. No es casual que sea la Universidad de Barcelona la primera del Estado en impulsar una cátedra de estas características: queremos contribuir a la producción de conocimiento riguroso sobre Palestina y facilitar que este conocimiento llegue a la sociedad".

"En las Fundacions Ferrer trabajamos para contribuir a una sociedad más justa e inclusiva, poniendo recursos y capacidades al servicio del bien común", destaca Estefania Rico, directora de las Fundacions Ferrer. "Impulsar esta cátedra pionera con la Universidad de Barcelona es una forma de contribuir a la defensa de los derechos humanos del pueblo palestino, generando conocimiento, tejiendo alianzas y abriendo espacios de reflexión que nos ayuden a comprender una realidad que nos interpela como sociedad".

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Tres ejes de análisis

La actividad de la cátedra se articulará en torno a tres grandes ejes: el análisis de la realidad palestina desde las perspectivas jurídica, política, histórica y social; el estudio de las narrativas y la lucha contra la desinformación, y la transferencia de conocimiento para enriquecer el debate público e institucional.

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"Desde Acción Palestina entendemos que defender los derechos del pueblo palestino implica también preservar su memoria, hacer oír su voz y contribuir a generar un conocimiento riguroso sobre su realidad. Esta cátedra nace de esa convicción: que el conocimiento no se limite a explicar el mundo, sino que contribuya a transformarlo", explica Júlia Pastor, responsable de Acción Palestina, el proyecto de Fundacions Ferrer que trabaja para promover el conocimiento, la sensibilización y la defensa de los derechos humanos del pueblo palestino mediante acciones educativas, culturales, académicas y de incidencia pública.

Entre las líneas de investigación prioritarias de la cátedra, estarán el empleo y el derecho internacional, los desplazamientos forzados y las personas refugiadas, la preservación del patrimonio y la identidad cultural palestina, el papel de las mujeres en la construcción de la paz, las iniciativas de resolución del conflicto y los impactos ambientales. La perspectiva de género tendrá carácter transversal en el conjunto de las actividades.

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Actividades académicas, formativas y divulgativas

La cátedra desarrollará un programa estable de actividades académicas, formativas y divulgativas. Entre las iniciativas previstas, destaca la organización de una jornada internacional anual sobre Palestina, que reunirá a especialistas de diversas disciplinas para presentar un informe sobre la realidad palestina.

Otro de los ámbitos destacados será la formación de profesionales de la comunicación. La cátedra impulsará seminarios dirigidos a periodistas, estudiantes de comunicación y analistas, con el objetivo de facilitar herramientas y fuentes académicas que permitan contextualizar la información sobre Palestina desde sus perspectivas histórica, jurídica y política.

La iniciativa también contempla la creación de un portal digital que facilite el acceso a publicaciones, recursos documentales y materiales divulgativos, así como la organización de debates públicos y la promoción de trabajos de investigación entre el estudiantado universitario.

Colaboraciones

La dimensión internacional será otro de los elementos centrales del proyecto. La cátedra impulsará la cooperación académica con universidades palestinas mediante proyectos de investigación compartidos, seminarios conjuntos, intercambios y estancias de personal investigador.

Entre las personas expertas con las que se prevé colaborar, se encuentran Oroub El-Abed, vinculada a la Universidad de Birzeit, y Sanaa Al Sarghali, profesora de Derecho Constitucional de la Universidad Nacional An-Najah, y Francesca Albanese, relatora especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados.