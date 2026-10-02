Asun Chamoso 02 OCT 2026 - 10:33h.

El epidemiólogo Antoni Trilla se jubila como decano, pero seguirá dando clases y vinculado al Hospital Clínic

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BarcelonaUn largo pasillo de honor, entre aplausos, con estudiantes, profesores y personal de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universitat de Barcelona ha despedido al epidemiólogo Antoni Trilla como decano. Un emotivo acompañamiento para rendirle homenaje desde el Decanato hasta el Paraninfo para pronunciar unas últimas palabras tras su jubilación. Un acto en el que destacó que es una profesión de valores y recordó que había visto graduarse a más de 2.000 médicos durante su mandato.

Un broche final a una de las voces médicas más reconocidas durante la pandemia del covid-19. Antoni Trilla fue jefe del Servicio de Medicina Preventiva del Hospital Clínic durante años. Es especialista en medicina preventiva, epidemiología y control de las infecciones. Trilla ha desarrollado una extensa trayectoria asistencial, de docencia y de investigación vinculada al Hospital Clínic de Barcelona. Sus principales líneas de investigación se centran en las vacunas y los programas de vacunación, las enfermedades infecciosas emergentes, la gestión de brotes epidémicos y la comunicación de crisis en salud pública.

El epidemiólogo barcelonés fue uno de los miembros del Comitè Científic Assessor, un órgano consultivo creado por la Generalitat de Cataluña para orientar al gobierno catalán durante la gestión del covid-19. También ha participado como asesor científico del Ministerio de Sanidad durante la pandemia y de organismos internacionales en el ámbito de la prevención y el control de enfermedades infecciosas. En su dilatada trayectoria profesional, también es investigador del ISGlobal y destaca su faceta de divulgador en los medios de comunicación.

Las imágenes de su adiós se han vuelto virales en las redes sociales. Jaume Padrós, expresidente del Col·legi de Metges de Barcelona, destaca que "cuando alguien hace las cosas muy bien, con mucho esfuerzo y constancia, con vocación de enseñar y aprender, con humildad y discreción y, además, lo hace de forma excelente, pasa esto".

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Tras su despedida como decano de la Facultad de Medicina a los 70 años, Antoni Trilla continuará como consultor emérito del Hospital Clínic de Barcelona y vinculado a la docencia como profesor emérito de la Universitat de Barcelona.