Celia Molina Castellón, 05 OCT 2026 - 06:00h.

Hablamos con África Mateos Bou, la joven que aprendió a leer con tres años, sobre sus primeros días en la universidad de Castellón

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África Mateos, la joven de 16 años con un cociente intelectual de 150 que se matriculó en la universidad dos años antes de lo habitual, ya ha comenzado esta nueva etapa de su vida. Como bien explicó ella misma en una entrevista exclusiva con Informativos Telecinco web, estaba muy "emocionada" por conocer a "gente nueva" con la que poder mantener conversaciones estimulantes, más allá de las preocupaciones típicas de los jóvenes de su edad.

Hay que tener en cuenta que, aunque físicamente lo parezca, África no es una adolescente cualquiera. Su madre, Eva, se dio cuenta de lo extraordinaria que era su hija cuando, a los tres años, se enteró de que la niña había aprendido a leer por sí misma: "Las dos estábamos un supermercado y me dijo: "Mira mamá, hay pone salida (sortida en valenciano)". Yo le pregunté si alguien se lo había dicho y me dijo que no, que ella había "juntado las letras", comentó con esta web, todavía con asombro.

"Ya tengo un grupito de amigas"

Años después, tras pasar por delante de una tienda de instrumentos, África pidió aprender a tocar el piano. Su determinación y su avidez de aprendizaje era tan grande que pronto fue diagnosticada con altas capacidades; una virtud para muchos de los aspectos de su vida, tanto personales como profesionales, pero también un hándicap para aquellos niños avanzados a los que el sistema no brinda oportunidades.

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Ella, como alumna, fue la primera de su colegio en ser diagnosticada. Sus profesores no se opusieron la primera vez que solicitó avanzar un curso, para evitar que, por puro aburrimiento, cayera en el fracaso escolar. Sin embargo, al pedirlo de nuevo en el paso de la ESO a Bachillerato, sí se encontró con algunos maestros detractores que no confiaban en que estuviera preparada para ese cambio. Afortunadamente, la joven consiguió su propósito y se graduó con un Premio Extraordinario, un 12,7 en la PAU y una prematura matrícula en la UJI de Castellón.

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"De momento, entiendo muy bien las asignaturas"

Allí acudió por primera vez el pasado 9 de septiembre, con los nervios y ganas del resto de los estudiantes. África ha empezado la carrera de Química pues quiere poner su sabiduría a disposición de la investigación y, en una nueva entrevista con Informativos Telecinco web, nos ha contado cómo están siendo estos primeros días: "En la universidad es todo muy diferente y no lo sabes hasta que no lo vives. La mayor diferencia que noto es que los profesores no saben quién eres, al contrario que en el instituto. A mí lo que más me gustaba era la relación que tenía con mis maestros, pero aquí es todo muy distinto", ha confesado.

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En su afán de hablar con adultos, África ya se ha hecho un "grupito de amigas" que, a priori, no han notado que tiene dos años menos que ellas. "Nadie me ha preguntado mi edad pero, claro, cuando nos ponemos a hablar, pues ya tengo que explicarlo. Me responden con admiración y eso no me había pasado", ha añadido, sobre sus primeras relaciones sociales en la universidad, que considera muy variadas, al haber alumnos de todas las comunidades de España.

En cuanto a las asignaturas, lejos de sentirse abrumaba por un contenido más avanzado, para ella, todo va como la seda: "De momento, lo entiendo todo porque estamos haciendo un repaso genérico, muy parecido a segundo de bachillerato. Ya veremos qué tal cuando empezamos a profundizar en el temario pero si para mí no supusiera un esfuerzo, me aburriría", ha concluido, preparada para afrontar todos los retos que la universidad le ponga por delante.