Para ello, pueden comenzar con una simple grabación de voz . Y es que r esponder a una llamada telefónica con un “sí” , algo de lo más frecuente y natural, puede terminar en fraude . Con esa grabación no es posible contratar ningún producto, pero si logran hacerse con más datos, entonces puede aumentar el riesgo de sufrir un ciberdelito, según advierte el Banco de España en su Portal del Cliente Bancario.

En muchos casos, perseguir a los ciberdelincuentes es muy complicado , ya que operan desde el extranjero y la coordinación entre países es lenta: “Yo puedo detectar una estafa aquí, saber que la están haciendo desde Seychelles, por ejemplo, y sé que va a ser extremadamente difícil” recuperar el dinero. “Hay impunidad”, relata Cusí. Por eso la mejor defensa es la prevención e intentar protegerse de los ataques evitando proporcionar nuestros datos personales por Internet o a personas que no conocemos.

“A veces no necesitas que el fake suene natural, dependiendo de para qué lo utilices”, explica Zoraida Callejas, profesora titular de Ingeniería Informática de la Universidad de Granada. En el caso de los estafas telefónicas, por ejemplo, “cuentan con que tú no te lo esperabas, así que no tiene por qué ser una voz perfecta”. En estos fraudes, es más importante la presión que generan los estafadores en la víctima que la calidad de la clonación de la voz.