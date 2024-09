Dependiendo de las leyes de cada país, una de estas máquinas puede ser empleada de una u otra forma. Dado que se trata de leyes, éstas son de obligatorio cumplimiento para todos, por lo que es necesario conocer la normativa para tener todo en regla y no vulnerar nada que pueda acarrear conflictos importantes con otras personas o con la justicia.

Los drones son considerados como aeronaves por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) y, por tanto, están sujetos a la legislación aeronáutica general vigente en España y en Europa, que no hace posible el vuelo de los mismos en todos los casos. Los drones en nuestro país dependen de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) , quien marca las normas de aviación civil.

En España, el Ministerio de Fomento -del que depende la AESA- dio a conocer nuevas medidas para regular el uso de este tipo de aeronaves no tripuladas en el año 2014. Aunque ya existía una normativa anterior, este Real Decreto -que posteriormente se convirtió en Ley- sirvió para establecer el uso civil, comercial y profesional de los drones.

El empleo del dron como una actividad de ocio no necesita una habilitación de la AESA, mientras que el resto de usos, sí. No obstante, en ambos casos es necesario cumplir las normas de seguridad establecidas para evitar poner en peligro a otros aviones, a las personas o a los bienes en tierra.

Lo primero que debes saber es que jamás puedes perder de vista el dron. No importa que el resto de medidas de seguridad las cumplas si tu máquina está volando tan lejos que no eres capaz de verla con claridad. Eso implica, además, que está prohibido volar con una de estas aeronaves de noche, porque cuanta más oscuridad, mayor posibilidad de que no veas bien dónde está.