De sobra son conocidas muchas de las funciones de Google Maps , que nos resultan de gran utilidad para poder desplazarnos por ciudades que no conocemos, encontrar comercios que nunca antes hemos visitado y calcular rutas para llegar de un punto hasta otro , decidiendo cuál es la mejor manera de hacerlo y si merece la pena hacer el camino andando o es mejor optar por el transporte público.

Son muchos los datos que nos aporta esta aplicación, como los lugares que podemos encontrar en nuestro recorrido o el tiempo que tardaremos en llegar a nuestro destino. Además, podemos hacer que nos avise en voz alta del camino que tenemos que seguir, para evitar despistarnos y girar por la calle que no es.

No obstante, también tiene otras muchas opciones que no son tan conocidas, que permanecen casi ocultas hasta que en un momento determinado necesitamos hacer uso de una función y nos preguntamos si será posible que esta aplicación nos ayude. Todo aquel que haya querido medir la distancia en línea recta entre dos puntos está de enhorabuena porque, puede que no lo supiera, pero es algo que Google Maps permite hacer desde hace bastante tiempo.