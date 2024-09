No obstante, hay algo que puede convertir nuestro dispositivo último modelo en algo inútil y que no nos sirve para nada: la batería. Si se descarga, ni siquiera seremos capaces de mirar la hora, por lo que el porcentaje de batería restante es una de las grandes preocupaciones de cualquiera que tenga un smartphone.

Queremos, o en algunos casos, necesitamos tener batería suficiente para hacer todo lo que tenemos que hacer, pero si no cargamos el dispositivo correctamente podemos acabar acortando su vida, desgastando la batería con mayor rapidez (suelen tener una vida de entre tres y cinco años) que si aprendemos a cargarlo siguiendo los consejos de los expertos.

Las baterías se desgastan especialmente por tres motivos, por la temperatura, la antigüedad y por la cantidad de ciclos de carga. Si bien la temperatura ideal para alargar la vida de los dispositivos es entre 16 y 22 grados, esto no siempre está en nuestra mano, pues el clima es habitualmente más extremo, haciendo que en invierno haga más frío y en verano más calor, por lo que controlar eso no termina de estar de nuestras manos, así como la antigüedad. No podemos parar el paso del tiempo.