Desde que naciera en el año 2016, TikTok no ha parado de ganar tracción en el pastel de las redes sociales más utilizadas del planeta , con millones de usuarios generando toneladas de contenido cada segundo y un algoritmo que discrimina, ordena y sirve videos por una lógica radical: si esto te gusta, esto verás. Eso sí, cuidado con usar inteligencia artificial.

No hay una forma oficial de modificar el algoritmo a nuestro gusto, aunque sí varios trucos muy útiles que nos van a permitir empezar de cero : un contenido, si no nuevo, al menos distinto al que veníamos consumiendo.

Según han reconocido los responsables de Tiktok, este sencillo gesto tiene un impacto directo en el tipo de contenido que se nos mostrará a partir de ahora. En las instrucciones proporcionadas por la empresa a sus usuarios se especifica, entre otras cosas, lo siguiente: “Si un vídeo que hayas visto se incluyó en tus sugerencias antes de que lo hayas eliminado del historial de vídeos vistos, puede que sigas viendo publicaciones similares, aunque no las incluiremos en tus futuras sugerencias.”

A más videos sobre determinados temas veamos, más segmentaremos la lógica del algoritmo que busca contenido relacionado. Eliminar el historial es útil porque deja un enorme espacio en blanco para que la aplicación redefina y se ajuste a nuestros nuevos gustos o, al menos, no se quede atrapada en el vicio de la repetición.

TikTok también puede utilizar un criterio de ‘sustracción’ para definir el tipo de videos virales que nos muestra, pero para eso hay que educar al algoritmo y darle masticado justamente aquello que no queremos. Nada más fácil.

Si tenemos la mala suerte de tragarnos cientos de videos inútiles o de poco interés, basta con indicarle por sistema cuáles son los que no nos gustan o no queremos ver. Pulsamos en ‘Compartir video’ y, a continuación, tocamos el botón oficial de dislike (‘No me interesa’). Otra posibilidad más que interesante es valernos de la entrada en vigor de la Ley de Servicios Digitales, que obliga a la plataforma a habilitar la opción de desactivar los algoritmos de recomendación. Así, podemos indicarle que solo queremos que nos muestre videos subidos y emitidos en nuestro ámbito geográfico.