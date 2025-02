La propietaria de Instagram ha admitido este error y ha pedido disculpas por ello. "Hemos corregido un fallo que provocaba que algunos usuarios visualizaran contenido en su 'feed' de 'Reels' que no debería haber sido recomendado", ha compartido un portavoz de Meta con 'CNBC'. Así pues, este medio ha comprobado durante la noche de este miércoles, en Estados Unidos, la existencia de varias publicaciones que parecían mostrar cadáveres, lesiones gráficas y agresiones violentas, etiquetadas como ' Contenido sensible '.

También lo ha hecho 'The Wall Street Journal', que ha afirmado haber encontrado decenas de vídeos en los que aparecían personas heridas, publicados por cuentas no seguidas identificadas como 'Blackpeoplebeinghurt', 'ShowingTrogedies' y 'PopheDinghub'. Asimismo, ha recogido las declaraciones del portavoz de Meta, y ha señalado que esta persona ha aclarado que la falla no estaba relacionada con la decisión de la compañía de ajustar sus políticas de moderación de contenido, anunciadas a principios de este año.