Alba Moreno, la tiktoker que enseña física: "¿Lo máximo? Un Premio Nobel y pa' casa"

Alba Moreno, conocida en TikTok como @fisicamr, acumula millones de views hablando de ondas gravitacionales, relatividad y Big Bang

Prueba de su éxito es 'La vida es física', un libro con el que consigue hacer fácil lo imposible

Hablamos con ella de física, de clichés, de algoritmos y de cómo TikTok también puede servir para aprender

Quizás no lo sepas, pero es muy probable que tu hijo haya entendido al fin en qué consiste la interacción gravitatoria gracias a ella. Se llama Alba Moreno, tiene 23 años y, a pesar de sus dos millones de seguidores en Instagram y TikTok, sigue viviendo "en el mismo sitio", en Alcalá de Guadaíra (Sevilla). Allí pocos tenían tanta curiosidad por saber por qué algunos puntos del cielo brillaban más que otros como ella. Y pronto descubrió que la respuesta no la tenía su madre, sino la física.

"Mis primeros recuerdos son mirando a las estrellas. Nadie de mi familia me inculcó esta ciencia porque nadie ha estudiado nada así, pero yo tuve la suerte de tenerlo claro desde el principio". Un profesor la animó a hacerlo, y para evitar el "drama" de alejarse de los suyos, se apuntó a la UNIR para hacerlo a distancia. La primera semana confirmó que ese deseo de ser "física, física" no era un capricho. Que, "aunque a veces parezca un coñazo", también "es bonito vivir entendiendo cómo funciona el mundo que te rodea". Pero claro, ¿qué gracia tenía este sueño si no tenía con quién compartirlo?

Ninguno de sus amigos parecía estar en su misma onda. "Yo necesitaba encontrar gente a la que también le gustase la física, me sentía un poco sola". Así que decidió publicar un vídeo en TikTok. Lo hizo bajo el perfil de @fisicamr, nombre por el que es conocida. Y el contenido con el que nadie diría que se haría viral fue sobre un interferómetro láser de detección de ondas gravitacionales. Al poco, el algoritmo hizo su magia. Y ahora, cuatro años después, acaba de publicar 'La vida es física' (Planeta), su primer libro.

La "fantasía" de aprender física gratis por TikTok

Lo de la divulgación nunca se le dio mal. De hecho, su primer trabajo antes de las redes sociales fue (como el de muchos) dar clases particulares. "Con 15 años empecé a trabajar de profesora. Incluso enseñé a mi hermano a leer y a escribir, me encantaba". Sabía que los niños conseguían aprender con ella, pero no se imaginaba que con sus vídeos tendría millones de nuevos alumnos pendientes de sus lecciones. "Es una fantasía que se pueda aprender gratis en redes sociales", defiende.

Uno de sus puntos fuertes es su apariencia. Y sí, comentarios recibió muchos. Algunos los califica de "raros". En otros la comparaban con Bad Gyal o La Zowie. Lo que tiene claro es que unas cuantas opiniones "hoy no las toleraría". “Tengo ejemplos de personas que se dedican a la física que han valorado mi trabajo. Otra parte, sin embargo, no entiende que pueda haber una divulgación así". Pero esto, a estas alturas, le da lo mismo: "Tu forma de ser no tiene nada que ver con a qué te dediques, y esto a veces cuesta entenderlo".

Entre sus luchas también está demostrar que un físico no solo es un hombre con bata. "No es verdad que no existan mujeres que no hayan hecho ciencia, porque hay muchísimas. Lo que pasa es que no se las ha mostrado al mundo. Falta representación de todo tipo, también del colectivo (LGBTIQ+) o de personas racializadas. Pero como yo digo, la mejor medicina es la visibilidad".

Con 'La vida es física' en las librerías, ese "pequeño bebé" que dudó mucho si escribir y del que ahora, con él ya en la mano, habla con orgullo, Alba ya puede dedicar el tiempo que le deja TikTok a terminar la carrera. "Quiero hacer un doctorado y dedicarme a la investigación, pero es muy sacrificado y no se reconoce el trabajo. Las condiciones y el sueldo de quienes nos dedicamos a esto son precarios. Una de las cosas que lleva al mundo a desarrollarse es la investigación y hay que invertir en ella", denuncia. Y después, ¿qué? "Un premio Nobel y pa' casa. Esa sería mi meta máxima en la vida".

Suscríbete a las newsletters de Informativos Telecinco y te contamos las noticias en tu mail.