Las sorprendetes conclusiones de un estudio de la revista Regional Environmental Change sobre los glaciares del Everestt.

Las altas temperaturas elevan el riesgo de desprendimientos de glaciares en el Himalaya

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No solo es el cambio climático el que está provocado que el glaciar del Everest, y de otros, se esté derritiendo. La actividad generada a su alrededor por los campamentos de todos los que quieren escalarlo también influye en el deterioro de los mismos.

Un estudio de la revista Regional Environmental Change da un dato que puede sorprender, pero que cuenta con lógica científica. Un elemento clave en el deterioro paulatino de los glaciares son los 6.000 litros de orina que generan los escaladores al día.

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Un equipo internacional estudió el glaciar Khumbu, donde se encuentra el campamento base en el lado nepalí del Everest, y publicó sus hallazgos, según ha adelantado The Independent. Esta realidad junto con la quema de combustible en el campamento base del Everest ha provocado, según la investigación, que se derritan 2.500 toneladas de hielo al año.

El impacto de los campamentos, según la investigación, con sus cafeterías, televisores de pantalla grande, internet de alta velocidad, duchas de agua caliente y suelos de tiendas de campaña con calefacción resulta evidente.

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El estudio destaca que si bien los desechos sólidos se recogen y se transportan montaña abajo, gran parte de la orina se vierte directamente sobre el glaciar. Y solo su calor es capaz de derretir, según las estimaciones del estudio, unas 154 toneladas de hielo en una sola temporada.

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El estudio ha desvelado que el funcionamiento de las aproximadamente 1.600 tiendas de campaña del campamento durante la temporada de primavera de 50 días en 2023 consumió 824 bombonas de gas licuado de petróleo, 18.935 litros de queroseno y 5.130 litros de gasolina para cocinar, calentar y generar electricidad. Y pone encima de la mesa la necesidad de colocar esos campamentos en otras zonas para no dañar los glaciares.