Alrededor de 15 millones de personas están expuestas a este peligro en todo el mundo

Siete minutos para destruirlo todo: la velocidad devastadora del alud en Nepal, que alcanzó los 180 kilómetros por hora

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La tragedia de Nepal ha vuelto a poner el foco sobre el riesgo de vivir en zonas próximas a los glaciares. El deshielo puede provocar enormes inundaciones y, según las estimaciones de los investigadores, alrededor de 15 millones de personas están expuestas a este peligro en todo el mundo.

Entre las zonas consideradas de mayor riesgo se encuentran el Himalaya, en Asia Central, que atraviesa China, Tíbet, Nepal, India y Pakistán; los Andes, que se extienden por Perú, Bolivia, Chile y Argentina; y los Alpes, en países como Suiza, Italia y Francia.

El aumento de las temperaturas eleva el riesgo

En estas regiones se han detectado grandes procesos de deshielo de los glaciares. El fenómeno que puede desencadenar las inundaciones se conoce como GLOF y se ha multiplicado por seis en el último siglo.

El aumento de las temperaturas está detrás de la aceleración de este fenómeno y eleva el riesgo para las poblaciones situadas en las proximidades de estas masas de hielo.