Servicios Sociales seguía a los padres que habrían matado a su bebé en Santa Bárbara: los vecinos alertaban de la insalubridad

La casa donde buscan al bebé que habrían matado sus padres en Santa Bárbara: había 27 perros y se necesitó oxígeno para entrar

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Continúa la operación policial en Santa Bárbara, en Tarragona, para localizar a un bebé que podría haber sido asesinado por sus padres. La pareja, natural de Castellón pero afincada en el municipio catalán, fue detenida en Valencia. El abuelo paterno presentó una denuncia que originó la investigación.

Según informa Marina Pérez, periodista de 'Informativos Telecinco', los Mossos d'Esquadra llevan desde el pasado fin de semana registrando el domicilio familiar en busca de indicios sobre el paradero del bebé.

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Los agentes requirieron la ayuda de los Bomberos para acceder a la vivienda y tuvieron que utilizar bombonas de oxígeno para despejar el ambiente. En el interior encontraron grandes cantidades de basura, una treintena de perros en muy malas condiciones y varios cadáveres de animales. La familia estaba bajo seguimiento de los servicios sociales y, según los vecinos, desde hacía tiempo se habían advertido problemas y signos de falta de salubridad en la vivienda. Además, aseguran que hace varios meses que se vio al pequeño por última vez.

Los vecinos dicen que hacía meses que no veían al bebé

La familia llevaba tiempo residiendo en Santa Bárbara y tenía otros cinco hijos. Según la información conocida hasta ahora, dos de ellos estaban bajo la tutela de la Generalitat y tres niñas, de seis, cuatro y tres años, convivían con la pareja.

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La investigación se puso en marcha después de que el abuelo paterno acudiera a la Policía tras recibir una llamada de su nuera, que le comunicó que el bebé había fallecido y que, según su relato, había sido enterrado en una caja de cartón dentro de la vivienda. El familiar aseguró que nunca había llegado a ver al supuesto sexto hijo de la pareja, aunque sí había tenido contacto con los otros cinco hijos. El Tribunal de Instancia de Amposta mantiene abiertas las diligencias por la desaparición de una bebé, bajo secreto de actuaciones.

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Los Mossos siguen buscando al bebé en la vivienda

La vivienda fue precintada después de la intervención policial de la madrugada del 29 de agosto. En la primera inspección ocular no se localizó ningún cadáver, pero los investigadores han continuado realizando registros para tratar de encontrar indicios que permitan determinar si el bebé fue enterrado allí.

La pareja fue detenida este miércoles en la estación de València Nord por un presunto delito de homicidio. Los investigadores tratan ahora de esclarecer qué ocurrió con el bebé y localizar sus posibles restos. En paralelo, en Sant Adrià de Besòs (Barcelona), a 145 kilómetros de Santa Bárbara, una trabajadora de la limpieza encontró el miércoles el cadáver de un bebé dentro de una bolsa de basura, en un suceso que también investigan los Mossos d'Esquadra.