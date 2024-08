ChatGPT como guía turístico: de planificarte una ruta a explicarte la historia detrás de un monumento

Los asistentes virtuales pueden ser muy útiles para planificar una escapada a una ciudad que no conoces y descubrir lugares nuevos. A diferencia de las guías turísticas tradicionales, herramientas como ChatGPT , Perplexity o Claude pueden adaptarse a tus gustos y preferencias y ayudarte a planear tu próximo viaje.

Es muy habitual encontrarse con que, una vez reservados los vuelos y el alojamiento, no sabes cómo empezar el itinerario. Para romper el hielo, p uedes plantearle a la IA lo siguiente : “Actúa como un agente de viajes y hazme las preguntas necesarias sobre mis gustos para crear un itinerario por Roma de 5 días ”.

Aunque no es como un guía turístico auténtico, puedes ponerlo a prueba y ver hasta dónde es capaz de llegar.

Por último, un consejo útil es preguntarle a la IA todo lo que debes evitar para tener un buen viaje . Parece una cuestión secundaria, pero si vas a visitar otro país es recomendable conocer con antelación su cultura, normas sociales y todo aquello que no debes hacer si no quieres meterte en problemas.

Para ello, puedes formularlo así: “Dame 20 consejos sobre todo lo que no debo hacer en mi viaje a Tokio”. Por ejemplo, el chatbot advierte de que en Japón no se puede fumar en la calle, sino que debe hacerse en bares o lugares habilitados para ello, un consejo muy útil para no meterte en problemas durante el viaje.