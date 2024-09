Carme Artigas y su reflexión sobre la IA en Informativos Telecinco: "Hay que poner límites, no podemos competir por la seguridad"

"Estamos de acuerdo en que la IA es una tecnología absolutamente disruptiva , que puede aportar muchísimas grandes oportunidades -en desarrollo científico, en acceso a la salud pública o en objetivos de desarrollo sostenible-, pero que si no se gobierna puede exacerbar la concentración de poder, las diferencias y las desigualdades, así como aportar ciertos riesgos también de seguridad. Por tanto, no sería el buen uso que queremos de la tecnología. Queremos que esa tecnología se desarrolle para el bien de la Humanidad y poder garantizar esas grandes oportunidades", ha explicado Carme Artigas, considerada una de las mayores expertas en la aplicación práctica del big data y la inteligencia artificial de España.

"Un déficit en tres grandes aspectos; el primero, en transparencia, precisamente porque el poder está concentrado en compañías privadas, y no en la universidad y en la academia, por lo que no tenemos transparencia de los riesgos y de las oportunidades reales de esa tecnología, porque nadie está obligado a publicarlas; también hay un déficit de responsabilidad, de poder asignar, a lo largo de la cadena de valor, quién es responsable de qué, por si un modelo alucina o hay un impacto negativo o sesgo de ese modelo; y también hace falta, hay un 'gap', de inclusión, porque todo este desarrollo tecnológico se hace en el norte global, con datos del norte global, con capacidades de computación y chips del norte global, y nosotros hemos detectado, por ejemplo, que hay 118 países del mundo que no están ni sentados en la mesa en ninguno de los foros, por lo que pensamos que hay una gran necesidad y una urgencia en poner sistemas de gobernanza para poder controlar los usos de la IA y poder también exigir esa transparencia y responsabilidad que es importante para el desarrollo de esa tecnología que consideramos que es positivo", precisa Carme Artigas.