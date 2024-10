Una tikoker ha convertido su diario personal en un podcast con IA (y no es buena idea)

El vídeo se ha hecho viral y ha llegado hasta Steven Johnson , un célebre escritor americano que forma parte de Google Labs (y también del equipo de NotebookLM): “A veces hablamos sobre NotebookLM como una herramienta para entender cosas. Por lo tanto, no parece descabellado que la gente la use para entenderse a sí misma”, ha publicado en X (Twitter).

Si tuviéramos que recomendar algo al respecto, sería no revolver entre los fantasmas del pasado. Si realmente esa usuaria ha colgado el diario real (y no es un 'fake'), los locutores virtuales citan directamente los nombres de los protagonistas del diario, incluso repasan la lista de chicos que le gustaban, con los comentarios honestos sobre su físico que incluyó a pie de página. Sin duda, una brecha de privacidad que quizá 20 años más tarde igual no tenga importancia, pero mejor no arriesgarse a que "el profesor sexy de historia" descubra el TikTok en el que esta usuaria ha compartido todos los detalles de su pasado.