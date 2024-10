Probamos Apple Intelligence: pros, contras y limitaciones de este servicio que ya está ya disponible en España

En cuanto a los requisitos, es importante tener en cuenta solo los ordenadores que cuenten con el chip M1 o posterior podrán instalar y ejecutar esta tecnología. Esto es, todos aquellos comprados a partir de 2020 que no integren chips Intel. A partir de aquí, repasamos lo que se puede hacer con esta tecnología.

Apple Intelligence es capaz también de priorizar las notificaciones y resumirlas. Además, la aplicación ‘Mail’ permite resumir automáticamente los correos electrónicos. Todo esto puede ser de gran utilidad para ahorrar tiempo en el día a día: por ejemplo, le he pedido que me resuma una newsletter de ‘The New York Times’.