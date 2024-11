Sobre la Inteligencia Artificial, se escuchan a diario infinidad de noticias, y muchas de ellas afirman que, efectivamente, es una tecnología que puede llegar a sustituir en gran parte lo que hacemos los humanos . Es decir, que muchos de los trabajos desaparecerán a causa de la IA. La realidad es distinta , ya que el CEO de Google no piensa lo mismo y sostiene que las IAs no son tan inteligentes como se quiere hacer pensar.

Según el CEO de Google DeepMind, ahora mismo, la Inteligencia Artificial General tendría el equivalente al coeficiente intelectual de un gato doméstico . Damis Hassabis dice que, a pesar de que, la IA puede escribir, dibujar o hacer música de una manera muy similar a la que lo haría cualquier humano, un gato doméstico tendría una inteligencia mayor ya que la Inteligencia Artificial de hoy en día, porque ésta simplemente imita cosas que se encuentran en Internet . Por lo que, de momento, la Inteligencia Artificial está lejos de la inteligencia humana, por una sencilla razón: no es capaz de pensar por ella misma . Aunque éste es el objetivo que persiguen desde DeepMind.

Esto quiere decir que la nueva IA, no solo podría estar alcanzando capacidades cognitivas similares a las de los humanos, sino que también está comenzando a superarlas en tareas específicas de razonamiento y reconocimiento de patrones. Si las tendencias actuales se mantienen, para el 2026 quieren conseguir un coeficiente superior a 140.

El debate que se establece sobre este resultado es que podría haber hecho “trampas” ya que, este modelo de inteligencia artificial podría estar respondiendo de forma correcta a estas preguntas por una sencilla razón: ha sido entrenada para ello con las preguntas que se les presentan. Los desarrolladores desmienten esto, y sostienen que las preguntas de la prueba a la que fue sometido ‘o1’ no eran públicas y no tenían acceso a ellas. Así, lo que quedaría demostrado es la capacidad de generalización de este modelo de Inteligencia Artificial.

ChatGPT, la aplicación de OpenAI, sostiene que no tiene un coeficiente intelectual, ya que es una Inteligencia Artificial creada para procesar y generar texto. Afirma que no es capaz de realizar tareas cognitivas humanas en el sentido tradicional y que el coeficiente intelectual es una medida que se aplica a humanos pero no es relevante para la Inteligencia Artificial.