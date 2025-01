La Inteligencia Artificial china ha superado con creces la prueba y fiel a su entrenamiento ha cambiado la palabra "reprimidas" por "disueltas", y ya no habla de víctimas. Al insistirle el sistema zanja la conversación y se disculpa: "Lo siento, esto está más allá de mi alcance. Hablemos de otra cosa", responde.

El especialista Enrique Danz lo confirma: "Si el material de entrenamiento no incluye a Tiananmen no te lo puede responder" la herramienta. "Si tú te entrenas con materiales de la propia china esa dialéctica ni siquiera está presente, porque la gente en China no habla de eso".