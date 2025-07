Fue su nieto el que se encargó de inmortalizar el momento en un vídeo que publicó en TikTok en el que se ve a la mujer interactuando con su marido por la pantalla

Una escena conmovedora e impactante, en la que la tecnología vuelve a desafiar la realidad. Una anciana se ha hecho viral en redes sociales al reencontrarse en una pantalla con su marido fallecido gracias a la inteligencia artificial.

Fue su nieto el que se encargó de inmortalizar el momento en un vídeo que publicó en TikTok en el que se ve a la mujer interactuando con su marido a través de la pantalla.

"Mi abuela de 100 años ve a su marido por IA", titula el joven la publicación. En el vídeo se ve a la mujer extrañada preguntando: "¿Es Pepe?" La anciana no puede contener la emoción al ver el rostro de su marido con animación y no duda en decir a la pantalla: "Te amo, José".

"No puedo creerlo", insiste la mujer, mientras su nieto le sigue mostrando las imágenes y le pregunta cuánto tiempo hace que no lo veía. "Desde 1994 no le veo", dice la señora. "No me muestres más", le pide finalmente a su nieto.

En los comentarios de la publicación se puede leer las críticas de algunos usuarios al vídeo. "Qué feo hacer esto. No sé hasta que punto esta bien. Me destruye el corazón de solo imaginármelo", escribe un usuario.