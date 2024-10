A la hora de seleccionar el vehículo que mejor se adapta a nosotros y nuestras necesidades hay muchos factores a tener en cuenta. Para muchas personas no hay dudas, un coche es la mejor opción, sin embargo, otras lo tienen claro y las ventajas de tener una moto hacen que se decanten por ella.

Lo cierto es que los beneficios de tener una moto (incluso si no es excluyente de tener un coche, sino complementario) son bastantes. El precio suele ser uno de los factores que más se tienen en cuenta, una moto resulta más económica, pero la rapidez en los desplazamientos y la facilidad que ofrece a la hora de moverse de un lugar a otro también suele estar en lo más alto de la lista de pros.

Su mantenimiento es más sencillo y económico, puede aparcarse en (casi) cualquier sitio, se evitan los atascos y contamina mucho menos. Por supuesto, no todo son ventajas , también hay ciertos inconvenientes que hay que conocer antes de decantarse por esta opción. Por ejemplo, en caso de accidente es menos segura, los otros conductores te ven menos o que no en todas las condiciones climatológicas es igual de seguro conducirlas.

Otro de los inconvenientes de los que no se habla demasiado es que las moscas y mosquitos tienden a chocar contra los motoristas. Esto sucede igualmente en los coches, pero el efecto no es tan llamativo, porque en el caso de los motoristas, es el casco el que recibe la mayor parte de los molestos impactos, lo que hace que mantenerlo limpio sea una prioridad. Esto no siempre es sencillo, pero por suerte tampoco es imposible.