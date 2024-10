Cómo trabajar en el BOE: requisitos, oposiciones y salarios

Los trabajadores del BOE son funcionarios de carrera de la Administración General del Estado, y aunque no se trata de uno de los trabajos más demandados, lo cierto es que las condiciones no son diferentes a las de otros trabajadores del Estado. De hecho, en alguna ocasión el BOE ha sacado plazas a concurso que han quedado desiertas, tal vez porque no hay demasiada información al respecto o porque su sede se encuentra alejada del centro de la capital, según recogen en El Confidencial.