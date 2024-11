¿Cómo limpiar tu paraguas? El truco ideal para las lluvias otoñales

Es importante cuidar los paraguas desde el primer momento y no solo cuando los vamos a usar, de hecho es esencial asegurarnos de que los guardamos limpios y, sobre todo, bien secos, de otro modo podríamos estar invitando al moho a instalarse en ellos. Hay algunos trucos para limpiar esos paraguas que no pasan por su mejor momento, aunque siempre lo mejor es no dejar que lleguen hasta ese punto.