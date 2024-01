La canción premonitoria de Quevedo sobre su retirada, que ni él mismo reconocía: "2024 desaparecer"

El cantante Quevedo anunciaba su retirada de la música, sin dar una fecha de vuelta concreta. Aunque la noticia no ha sido una sorpresa entre sus seguidores, sus fans se han quedado desolados al saber que se confirmaba el parón en su carrera.

El cantante anunciaba en un directo en sus redes sociales su decisión: "Me paso por aquí para darles las gracias por todo lo que ha pasado este año. Sé que se está comentando en TikTok que voy a sacar un nuevo álbum pero las cosas no son así, yo no soy una máquina", explicaba.