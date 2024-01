Quevedo ya ha dejado claro que su éxito fue totalmente inesperado. "Me vi en la cima sin querer", indicaba también en 'Ahora qué'. El cantante siempre ha agradecido poder cumplir sus sueños, pero también ha subrayado la presión por la que atraviesan los artistas. Desde hace tiempo, gran parte de sus fans ha temido una prematura retirada, pero el cantante ya explicó que no será así, ni mucho menos: "En su momento dije 'en 2024 dejo la música'. Pero no, no la voy a dejar. Igual, lo que sí hago es tomármelo con más calma. Estar más tranquilo y hacer música cuando me apetezca y cuando sepa que es el momento. Es un poco como, no desaparecer del mapa, pero sí buscar más mi tranquilidad. Hacer lo que me apetezca y disfrutar", precisó.