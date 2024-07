La actuación de Aitana en Cibeles con La Roja por la que ha tenido que aclarar si ha cobrado

Este lunes, 'La Roja' ha regresado a España para celebrar con toda la afición esa victoria. Tras visitar a los reyes en Zarzuela y al presidente del Gobierno en Moncloa , los campeones de Europa han recorrido Madrid hasta acabar en Cibeles con una gran fiesta en la que no ha faltado música.

"Me encanta el deporte, me gusta el fútbol, pero hacía mucho tiempo que no lo vivía de la forma en la que lo hemos hecho todos este último mes. Gracias de corazón".