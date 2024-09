Suspendidos los conciertos en el Bernabéu: cómo reclamar el dinero de las entradas y gastos

FACUA ha advertido que, si eres uno de los afectados, " tienes derecho a recuperar tu dinero y a que te indemnicen con los gastos de transporte y alojamiento que hayas realizado y que no sean reembolsables".

Normalmente los propios organizadores del evento suelen ponerse en contacto con los consumidores para explicar los pasos a seguir en caso de querer la devolución del dinero. Si no es así, para recuperar tu dinero debes dirigirte a esa empresa organizadora del evento para presentar tus reclamaciones. En caso de que la respuesta no sea satisfactoria o no se obtenga respuesta se puede acudir a las Oficinas de Atención al Consumidor.