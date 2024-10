Marc Levy: "La única diferencia entre Putin y Hitler es que uno de los dos no ha creado campos de concentración"

"No se puede negociar con un agresor. Si hubiéramos negociado con Hitler en 1943, porque estábamos cansados de la guerra, a día de hoy l a mitad de Europa sería nazi ", ha agregado. Durante la entrevista, el escritor ha reflexionado sobre los conflictos activos en la actualidad, y considera que se debe a que "hay individuos que acumulan poder y riqueza que no tienen conciencia moral ". "Están listos para hacer cualquier cosa", ha subrayado.

El escritor defiende que los libros están para "tumbar las fronteras" y por ello se ha decidido a escribir sobre una historia que ocurre con los menores ucranianos y que "no se habla lo suficiente". "Hay asuntos que me apasionan y me tocan mucho. En este caso, la situación de los menores me llega y es algo sobre lo que no se habla mucho", ha destacado.